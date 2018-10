Canet no correrá en Tailandia por lesión y le sustituirá Jeremy Alcoba

Publicado 02/10/2018 10:59:00 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Arón Canet causará baja en el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana por culpa de una lesión en el hombro izquierdo y su puesto en el Estrella Galicia 0,0 será ocupado por Jeremy Alcoba, miembro del Junior Team de la estructura que compite en el FIM CEV Repsol.

Según informó este martes el equipo, el valenciano sufre una doble fractura de escápula en el en el complejo articular del hombro izquierdo, enlace entre tronco y hombro que regula la estabilidad, fuerza y movilidad del último, detectada tras una revisión posterior al Gran Premio de Aragón y derivada de su caída en San Marino.

Además, Canet, quinto clasificado del Mundial, también tiene una subluxación del mismo hombro izquierdo, lo que hace imposible su presencia en el circuito de Buriram de cara a estar listo lo antes posible.

"Tras la carrera en Aragón me han descubierto nuevas lesiones derivadas de la caída de hace unas semanas en San Marino. Así que hemos decidido no forzar en el apartado físico, pues esto dificultaría la recuperación. Es una lástima no poder correr ahora en Tailandia, ya que tenía muchas ganas de rodar en un circuito nuevo que, por las pocas referencias que tenía, parece muy rápido y divertido. Si embargo, lo importante ahora es recuperarse lo antes posible para llegar a la carrera de Japón", admitió el valenciano.

Su puesto junto a Alonso López será para un Jeremy Alcoba que ya corrió en MotorLand Aragón con una invitación, finalizando vigesimotercero, y que marcha quinto en el Campeonato del Mundo Junior Moto3 en el FIM CEV Repsol.

"La noticia de que voy a correr en Tailandia ha llegado por sorpresa y no puedo estar más ilusionado. Antes de nada, deseo a Arón Canet una rápida recuperación de su lesión y agradecer al Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 esta nueva oportunidad de salir a correr en el Mundial. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Al menos, el circuito es desconocido para todos y eso reducirá mi desventaja frente a la mayoría de pilotos, que ya conocen cada circuito", advirtió el catalán.

Por su parte, Alonso López afronta "con mucha ilusión y ganas" su primera gira transoceánica con cuatro carreras en cinco semanas, tres de ellas de forma consecutiva. "Mi principal objetivo es recuperar mi mejor rendimiento porque estamos atravesando un bache en cuanto a resultados y ojalá lo consigamos pronto. El circuito es nuevo para todos, por lo que partiremos en igualdad de condiciones con el resto, algo que no me había ocurrido en lo que llevamos disputado de mi primera temporada", remarcó.