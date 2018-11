Canet: "Lo positivo es que estábamos para ganar"

Publicado 04/11/2018 12:46:00 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que a pesar de la caída en el Gran Premio de Malasia estaban "para ganar", y ha afirmado que de haber sabido que no le iban a adelantar no hubiera "apurado tanto la frenada" en el tramo en el que se fue al suelo.

"Ha sido una carrera de menos a más. Al principio he visto que todos los pilotos estaban tirando muy fuerte. He seguido la misma estrategia del año pasado, que consistía en progresar constantemente. Me iba acercando a los primeros, me encontraba cómodo y rodaba muy agresivamente. Cuando me he situado primero, he sacado una ventaja de seis décimas al segundo en apenas cuatro curvas", manifestó en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Era el momento perfecto para escaparme y eso es lo que he intentado, pero he cometido un error frenando más tarde de lo habitual en la primera curva. Es una pena porque ha venido porque creía que me iban a intentar adelantar. De haber sabido que tenía esa ventaja, no hubiera apurado tanto la frenada. Lo positivo es que estábamos para ganar", añadió.

Por su parte, su compañero Alonso López, que tampoco logró terminar, también incidió en el hecho de que lo más positivo es que cada vez están "más cerca", "consolidando" su "ritmo". "Estoy contento porque rodando sólo sin referencias consigo hacerlo bastante rápido, sobre todo ya de cara al año que viene. La caída ha sido una pena porque estaba haciendo una buena carrera. Estaba adelantando a muchos pilotos, me sentía muy cómo y quizá esa confianza me ha llevado a la caída al pisar una zona húmeda. Lo siento por por McPhee y Foggia, que seguían mi trazada y han caído también. Espero en Valencia hacer una buena carrera y seguir disfrutando", concluyó.