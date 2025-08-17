Diogo Moreira: "Creo que estoy preparado para subir"

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Diogo Moreira, embajador brasileño de Estrella Galicia 0,0, confesó estar "preparado para subir" a la categoría reina, después de firmar este domingo su segunda victoria en el Gran Premio de Austria, tercero en la general del campeonato.

"Comencé el año con la mentalidad de seguir aprendiendo en la categoría y disfrutando al máximo de cada salida a pista. Creo que, a pesar de haber logrado algunos objetivos muy positivos este año, quiero continuar con la misma mentalidad que nos ha traído estos resultados", comentó en una entrevista con Estrella Galicia 0,0.

El brasileño recordó la importancia de su victoria en Países Bajos. "Ciertamente, ese paso adelante ha llegado después de mucho trabajo en torno a cómo preparar la carrera del domingo en cada entrenamiento del fin de semana. Hemos ido mejorando poco a poco y todos en el equipo estamos muy satisfechos de haber logrado avanzar hasta llegar a lo más alto del podio", afirmó.

"Había llegado con la misma mentalidad de siempre, es decir, la de comenzar a trabajar y seguir mejorando a lo largo del fin de semana. Aun así, venía con un perfil bajo por la lesión de Alemania, pero muy motivado al mismo tiempo porque estaba deseando volver a correr", añadió sobre su triunfo en Spielberg.

Por otro lado, Moreira no se puso techo para lo que queda de temporada. "Creo que en este momento no tengo que estar pensando en el campeonato. Quedan todavía nueve carreras, pero creo que, si continuamos en esta misma buena línea de trabajo, podríamos llegar a final de temporada teniendo opciones", afirmó, antes de valorar los rumores sobre su posible salto a MotoGP.

"Primero tengo que estar concentrado en hacer un gran papel este año en Moto2 y ya veremos el año que viene si es posible o no, pero, sí, creo que estoy preparado para subir", terminó.