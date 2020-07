Doohan: "Márquez sigue creciendo y sabe cómo ganar títulos"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expiloto australiano Mick Doohan se deshace en elogios hacia el español Marc Márquez (Repsol Honda), un piloto que "sigue creciendo y sabe cómo ganar títulos", algo que continuará haciendo si Honda "le proporciona una buena moto y no se lesiona", aunque también tiene claro que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) será su gran amenaza en esta temporada.

"Tengo la impresión de que Marc sigue creciendo como piloto. Tiene la suerte de tener ya una gran experiencia sin dejar de ser muy joven (27 años) y sabe cómo ganar títulos", señala Doohan en una entrevista a 'L'Equipe'.

El pentacampeón mundial de 500cc reconoce que ganar tantos títulos seguidos "no es fácil y genera cierta presión", y que para un "competidor de este calibre" como es del de Cervera "la idea de la derrota es aún más difícil de aceptar". "Me imagino que eso fue lo que lo ayudó a ganar sus seis títulos en MotoGP. Si Honda le proporciona una buena moto y no se lesiona, vendrán muchos títulos más", advierte.

El de Gold Coast considera también que "es una buena noticia" que el catalán se haya comprometido con la marca japonesa hasta 2024 "si se siente cómodo y confiado con Honda". "¿Por qué cambiar? Sus rivales saben lo fuerte y rápido que es, por lo que cambiar de fabricante solo para cambiar no tiene sentido. Honda y Márquez tienen una excelente relación, y Rossi encontró su hogar en Yamaha después de cambiar de fabricante. En el pasado, Schwantz hizo su carrera en Suzuki y Rainey en Yamaha", recalca.

De cara al Mundial que empezará este domingo en Jerez de la Frontera (Cádiz), Doohan se muestra "convencido" de que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) "será candidato" al Mundial. "El año pasado impresionó a todos con su velocidad y no puedo esperar para verle de nuevo, especialmente porque parece que Yamaha ha progresado mucho en la M1", apunta.

En este sentido, el australiano confiesa que también se sintió sorprendido por el "rendimiento" del de Niza y elogia al equipo Petronas por su "verdadera apuesta contratar a un joven piloto sin experiencia". "Fabio les recompensó por su confianza al ser regularmente el mejor piloto de Yamaha. Creo que Marc y Fabio tendrán buenas peleas este año", augura.

"Fabio demostró su velocidad de nuevo este invierno y su primera victoria está muy cerca. Tuvo mala suerte el año pasado porque ya debería tener una victoria, pero el hecho de no ganar le hizo trabajar aún más duro. Esto es lo que complicará la vida de sus rivales y hará que para Márquez sea más difícil de vencer este año. Es rápido, por lo que ganar no debería ser un problema, y si también logra ser regular, el campeonato puede ser suyo", subraya el expiloto.

Doohan cree que el francés tiene la "velocidad" para poder "mantener la presión" sobre el del Repsol Honda "en cada carrera". "El año pasado, Fabio se destacó claramente del resto y si puede usar esa experiencia, será un piloto aún mejor", avisa.

"Su único problema es tener a Márquez enfrente. Por ahora, Marc siempre ha jugado con él, pero el año pasado vimos que este juego no fue fácil. Márquez a menudo tuvo que esperar a las últimas dos vueltas para ganar. Con más experiencia y una Yamaha más eficiente, Fabio será aún más difícil de superar porque se vio claramente que le faltaban algunos caballos el año pasado. Con un poco de éxito y una moto más eficiente, estoy convencido de que puede vencer a Marc, tiene todo para convertirse en el próximo campeón mundial francés de MotoGP", resalta el australiano.

Finalmente, deja claro que el Mundial tendrá la misma importancia pese a que está recortado por el coronavirus y centrado en Europa. "Todos prepararon esta temporada con el mismo compromiso y la misma atención. Hemos tenido en el pasado campeonatos que incluyeron sólo una docena de Grandes Premios. Cuando comencé, solo competíamos en doce o trece carreras, y si ahora sólo tuviéramos una, obviamente sería otra historia, y la suerte tendría algo que decir. Pero quien termine delante de los demás al final del año será un verdadero campeón mundial", sentencia.