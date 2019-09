Dovizioso: "Márquez es el único capaz de luchar por la victoria en cada carrera"

Publicado 19/09/2019 17:33:24 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) recalcó que la fortaleza de Marc Márquez (Repsol Honda) en este Mundial que el español domina con claridad es porque ha sido "el único capaz de luchar por la victoria en cada carrera".

"Hemos tenido mala suerte en algunas carreras y no por culpa nuestra, pero en cada carrera Marc lucha por la victoria y es el único que es capaz de hacerlo, así que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo hasta ahora", apuntó Dovizioso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Aragón.

De todos modos, para el de Forlimpopoli el "ir segundos en el campeonato es muy importante". "Vamos a tratar de mantenerlo pero las Yamaha y Alex (Rins) pueden ser muy fuertes al final de la temporada", comentó.

Sobre el Gran Premio de San Marino, donde sólo pudo ser sexto, 'Dovi' no se mostró sorprendido porque ya sabían tras el test previo que iba a ser una cita "difícil" y en la que "era imposible luchar por la victoria y el podio".

"No estoy contento por acabar sexto y el de MotorLand no es el circuito no es el más favorable para nosotros, pero el año pasado tuve una buena lucha con Marc y esperamos ser más competitivos que en Misano, donde las Yamaha fueron muy rápido", añadió.

Preguntado por la decisión de KTM de prescindir del francés Johan Zarco, Dovizioso recordó "es bueno saber el nivel de la moto cuando cambias". "Hay muchas diferencias cuando pasas de Yamaha a KTM, es una diferencia abismal, y no ha sido capaz de mejorar la situación, pero ellos conocerán la razón porque desde fuera es difícil de analizar. Zarco tiene un gran talento, ya lo demostró con la Yamaha el año pasado y muchas veces fue más rápido que los de fábrica", apuntó.