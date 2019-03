Dovizioso: "No me preocupaban los puntos ni no poder usar más el 'spoiler'"

Actualizado 28/03/2019 17:22:39 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) zanjó cualquier tipo de preocupación por el hecho de que se les hubiese sancionado por colocar una pieza ilegal en su moto en el pasado Gran Premio de Catar y dejó claro que lo pusieron sin tener "suficientes datos" sobre su valor.

"Podemos decir que no han sido unas semanas complicadas porque no me preocupaban los puntos y en el peor de los casos no habríamos tenido la posibilidad de usarlo (el 'spoiler') para el futuro, pero no me preocupaba demasiado", señaló Dovizioso este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de Argentina.

El de Forlimpopoli indicó que colocaron esa pieza "en el 'warm up'". "No teníamos tantos datos sobre ella. Cuando haces algo es porque reporta algo interesante, pero no teníamos suficientes datos", recalcó el actual subcampeón del mundo.

Por otro lado, en Catar vivió "un buen fin de semana". "Me encontré bien, satisfecho de volver a tener buenas sensaciones con la moto. Fue una carrera extraña porque fue bastante lenta, pero mi estrategia era la que quería y valió la pena", se sinceró.

"Espero ser más competitivo que el año pasado, que me costó mucho, pero la de Argentina es una carrera siempre extraña y habrá que ver qué condiciones hay porque es difícil trabajar en los entrenamientos y encontrar la configuración, los neumáticos y la puesta a punto", añadió de cara a una carrera que no se le suele dar demasiado bien.

De todos modos, lo que pase en Termas de Río Hondo y en Austin no cree que afecte demasiado porque "es temprano" para saber que les va a "deparar" el campeonato. "Parece que hay muchos rivales en buen estado y puede ocurrir cualquier cosa. No creo que esta carrera muestre la realidad de la temporada, pero espero que Suzuki y Honda, y también Yamaha, sean competitivos, así que será difícil cosechar un buen resultado", admitió.