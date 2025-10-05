El piloto español José Antonio Rueda en una de sus primeras carreras con el apoyo de Estrella Galicia 0,0 - ESTRELLA GALICIA 0,0

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia 0,0 felicitó al joven piloto español José Antonio Rueda (KTM) por la consecución este domingo en Indonesia del título de campeón del mundo de la categoría de Moto3 del Mundial de Motociclismo, un éxito más desde que se unió al proyecto deportivo de la marca en 2017.

En un comunicado, la cervecera gallega recordó que su "apoyo al talento joven" desde hace 15 años "justifica su éxito con más del 50 por ciento de la actual parrilla de MotoGP habiendo formado parte en un momento u otro de este proyecto deportivo", y ha vuelto a "dar sus frutos con este broche de oro a la temporada del piloto sevillano apoyado por la sin alcohol de Hijos de Rivera".

Estrella Galicia 0,0 recalcó el piloto andaluz se aseguró el título en el Gran Premio de Indonesia y con "con cuatro carreras todavía por disputarse". "Un resultado que es fiel reflejo de la formidable temporada que ha realizado el piloto español", advirtió.

La cervecera apuntó que Rueda ha conseguido este domingo "una meta que ha perseguido" desde que comenzó a formar parte de su proyecto deportivo en el motociclismo, una relación que arrancó en la temporada 2017 cuando el piloto sevillano se integró en el proyecto Monlau Technical School, concluyendo ese año como tercer clasificado absoluto en el campeonato RFME 85cc.

En 2018, se unió a las filas del Talent Team Estrella Galicia 0,0, equipo gestionado por Monlau, con el que compitió durante dos temporadas en la European Talent Cup, finalizando cuarto clasificado absoluto en 2019. Al año siguiente, ascendió al Team Estrella Galicia 0,0 para participar en el Campeonato del Mundo JuniorGP, logrando finalmente el título en 2022, temporada en la que también se proclamó campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

"Desde su salto al Campeonato del Mundo de Moto3 con plaza permanente en 2023, José Antonio Rueda había logrado subir al podio en su temporada de debut y en 2024 se había revelado como uno de los pilotos más rápidos, pero ha sido esta temporada cuando Rueda ha desatado toda su velocidad, acumulando nada menos que nueve victorias y un total de 13 podios", sentenció Estrella Galicia 0,0.