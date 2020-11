García Dols: "Ha sido un día súper positivo"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha vivido "un día súper positivo" en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde ha repetido el segundo puesto logrado la semana pasada también el Cheste, y ha reconocido que la gestión de neumáticos ha sido esencial en su podio.

"Ha sido un día súper positivo. He salido al 'warm up' y sabía que estábamos bien y que podríamos luchar, así que en carrera no me lo he pensado y he adelantado a mis rivales hasta llegar al grupo de delante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, la gestión de las gomas ha sido clave en la estrategia del castellonense. "Una vez he contactado con Arbolino me he esperado en esa posición -guardando neumáticos- y lo he vuelto a hacer: un segundo puesto en esta segunda carrera en Valencia", finalizó.