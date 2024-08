Joan Mir: "Hoy podría haber sumado puntos"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Repsol Honda Team) lamentó haber tenido que abandonar en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, ya que cree que "podría haber sumado puntos", si bien su compañero Luca Marini, que iba por delante de él, se quedó fuera de ellos.

"Desgraciadamente, cuando Morbidelli me ha pasado me ha saltado un aviso en el cuadro de mandos y he tenido que retirarme. Ahora revisaremos la moto. Es una lástima porque creo que hoy podría haber sumado puntos", comentó Mir en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Mis sensaciones en carrera han sido las mejores de todo el fin de semana. Hemos modificado un poco la puesta a punto y ha sido la elección correcta. Estaba justo detrás de Luca, controlando la vida del neumático trasero y esperando el mejor momento para hacer un movimiento", añadió.

Por su parte, Luca Marini dio por bueno el luchar con las LCR Honda, pese a quedar por detrás de ambas Honda satélite. "Está bien poder seguir luchando por ser la primera Honda durante todo el fin de semana, es un buen paso en comparación con donde hemos estado", comentó.

"Aún seguimos muy lejos de donde queremos estar, pero creo que cada vez tenemos más información sobre dónde y cómo trabajar. Hoy hemos tenido problemas en las primeras vueltas, pero a partir de mitad de carrera hemos sido bastante competitivos en comparación con el grupo", manifestó el italiano, decimoséptimo y fuera de los puntos una vez más.