Joan Mir: "El rival que más me ha preocupado ha sido el coronavirus"

25 Nov.

El piloto español Joan Mir (Suzuki) reconoció lo complicado que ha sido para él esta temporada que ha concluido como campeón del mundo de MotoGP porque tenía "la presión" de estar peleando por el campeonato y la de no contagiarse por el coronavirus, el rival que más le ha "preocupado porque si gana pierdes 25 puntos", mientras que se muestra listo para defender el título en 2021, aunque para ello necesitará "más velocidad" y un "paquete más competitivo" en su moto para poder codearse con Marc Márquez (Repsol Honda).

"El final ha sido lo más difícil porque tenía la presión del campeonato de ser el más rápido y en casa la de no contagiarme para no quedarme fuera, y eso me hizo la vida un poco difícil", apuntó Mir este miércoles en rueda de prensa.

El balear recordó que con el coronavirus "no había trampa" y que ya le tocó a Valentino Rossi perderse dos carreras por ser positivo. "Para mi estabilidad no me ayudó mucho. Tuve que intentar tomar todas las precauciones y estar concentrado y entrenar, pero no de forma normal para no contagiarme. Esto lo voy a recordar toda la vida, tuve mucha presión durante dos o tres semanas, pero ha valido la pena", subrayó.

Mir indicó que "cada vez que se iba acercando el final era más duro", aunque el inicio no fue tampoco sencillo porque tuvo "errores en las primeras carreras", e incluso cree que en Brno tocó "fondo". "Pero a partir de ahí mi confianza fue creciendo y cada vez me fui encontrando mejor, descubriéndome mejor a mí mismo y fue una etapa bonita", se sinceró.

"Ha sido una temporada bastante rara. Al principio habría dicho que el principal rival era Fabio (Quartararo), luego en algún momento pensé que Dovizioso podría ser muy duro, y también tanto Rins como sobre todo Morbidelli, que fue muy rápido e hizo un gran final de temporada, pero el que me ha preocupado más ha sido el coronavirus porque si te gana pierdes 25 puntos y era el mayor rival que puedes tener", añadió el mallorquín.

Ahora, considera que "ganar un Mundial tiene cosas muy buenas", pero también "la presión de cara al año que viene". "Voy a iniciar 2021 de una manera diferente porque con las circunstancias que se han dado me he visto muy fuerte y la he llevado muy bien", advirtió. "Te quita porque ya has ganado, pero te la da porque partes como favorito, pero no sé como la voy a llevar porque no la he llevado nunca, pero no me asusta y me ayuda a dar algo de mí mismo, creo que me puede ir bien", sentenció.

Además, no olvidas que en 2021 "habrá un escenario diferente y también volverá Marc (Márquez), que es seguramente el más rápido de los últimos ocho años". En este sentido, tiene "más confianza" para medirse al de Cervera ahora que ha "ganado" y que ha sido "muy competitivo". "Sabemos que el paquete Honda-Marc en los últimos años ha sido muy rápido y para disputarles el Mundial tenemos que mejorar nuestra velocidad en la moto y que nuestro paquete sea más competitivo para hacer más 'poles' y lograr más victorias. Hemos demostrado que podemos tener otros puntos fuertes, pero la realidad es que para seguir ganando tenemos que ganar más carreras", admitió el español.

"A SUZUKI LE GUSTARÍA QUE LLEVASE EL '1'"

Mir no entraba en los pronósticos que hicieron sus rivales sobre quien ocuparía el 'Top 5' al final de campaña, aunque no le dio demasiada importancia porque ha "hablado en la pista". "Si soy sincero tampoco me veía el primero, pero sí entre los cinco primeros viendo el potencial que sabía que tenía. Quizás mis rivales no tenían tanta confianza en mí como la tengo yo, el año que viene se lo pensarán un poco más", apuntó con una sonrisa.

"En la pretemporada me sentía fuerte para decir que podíamos luchar entre los cinco primeros en todas las carreras, pero no fue hasta Austria cuando empecé a encontrar sensaciones. Suzuki no era favorita allí y logré mi primer podio, pero tenía la duda de si sólo iba a ser competitivo allí. Lo fui también en Misano y me dije que igual podía luchar para recuperar puntos y estar entre los tres primeros, pero no para ganar", prosiguió el balear.

Mir ha vivido la pretemporada "más larga" de su vida, en la que se preparó con otro tipo de motos en busca de "mejorar todo un poco" después de un tramo final de 2019 marcado por la caída de Brno. "No acababa bien, mareado y mal físicamente. Quería estar fuerte para acabar fresco y el físico ha sido una de las claves para poder ir de menos a más y rendir así en las últimas vueltas", comentó el doble campeón del mundo.

De todos modos, sabe que para poder pelear por los triunfos "te tiene que acompañar todo". "Si la moto va bien y el piloto no, o el piloto bien y la moto no, no vas", remarcó Mir, que opinó que el "primero de todos" sus rivales en 2021 será Marc Márquez y que resaltó que a Suzuki "le gustaría" que llevase el '1' en su moto. "Es un privilegio, y de momento tiro más a llevarlo, pero el '36' me ha dado los dos títulos, suerte y me gusta llevarlo. Bendito problema", expresó.

Finalmente, el español, que citó el adelantamiento que le hizo a Valentino Rossi en Misano para quitarle el podio 200 de su carrera como "el más significativo" del año, dejó claro que la vida le había "cambiado un poco" ya en 2017 cuando conquistó el título de Moto3. "Pero Moto3 no es lo mismo, MotoGP tiene mucho más tirón y la gente me reconoce más. Ya me lo creo que he ganado, pero me siento igual", sentenció.