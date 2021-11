Joan Mir: "El título me dio más ganas de ganar y ha sido un Mundial complicado"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki) ha reconocido que este Mundial 2021 está siendo "complicado" y más porque su victoria en 2020 le dejó con más ganas de "seguir ganando", por lo que espera una mejora de la moto para el próximo año y poder así cumplir ese sueño.

"El título me dio más ganas de seguir ganando. Ha sido una temporada muy intensa y complicada para mí pero tengo la conciencia muy tranquila, porque lo he dado todo", aseguró el piloto mallorquín en declaraciones a Europa Press.

Mir, ganador en 2020, aspira todavía al subcampeonato pero estuvo muy lejos de poder luchar por revalidar el título en una temporada "difícil" que no esperaba. "Me esperaba algo más de potencial y creo que ha sido un punto de inflexión para el año que viene", se sinceró tras un evento con Estrella Galicia 0,0.

"He intentado hacer todo lo posible este año. Está claro que he hecho más fallos que la temporada pasada", aceptó. "He tenido que ir más al límite y esto ha provocado que haga igual menos podios y que cueste más llegar a las posiciones delanteras", argumentó.

En este sentido, negó haber tenido presión por lograr mejores resultados. "No he notado presión, porque siempre me la pongo yo mismo y la que pueda sentir del exterior no es comparable con la que me pongo a mí mismo. Por eso no noto la presión", señaló.

A punto de cerrar el campeonato de 2021, reconoció que todavía no ha podido saborear las mieles del triunfo del Mundial previo. "No he tenido tiempo para celebrar el título de 2020. De alguna manera, gané en Valencia y el siguiente martes estaba entrenando ya en motocross. No he parado y no he tenido tiempo de saborear la victoria", comentó.

No obstante, no mira a ese pasado triunfal sino a cerrar lo mejor posible este campeonato. "Prefiero ganar las dos próximas carreras, y si las gano probablemente termine segundo. Tengo que hacer todo lo posible por ganar", manifestó.

Y de cara al siguiente campeonato, intentar mejorar la Suzuki para poder recuperar ese sueño de seguir ganando. "Debemos empezar por mejorar el 'device' y tenerlo del todo evolucionado. Y pequeñas cosas que nos pueden ayudar, como mejor algo el motor o el chasis. Detalles que nos darán el estar más adelante", apeló.