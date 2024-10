Jorge Martín: "El año pasado perdí el Mundial y no me pasó nada, no es el fin del mundo"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) reconoció que le suponía "un privilegio" volver un año después a estar luchando por el título "contra un grandísimo campeón" como el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), una pugna en la que se nota "más maduro" que en 2023 y sabedor de que "no es el fin del mundo" si no se corona campeón porque ya lo ha vivido y no le pasó "nada".

"Siento confianza, es un privilegio volver a estar aquí con 'Pecco', es de locos con toda la igualdad que existe a nivel de las motos volver a estar un año más tarde los dos luchando por el campeonato y luchando contra un grandísimo campeón", señaló Martín en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Malasia.

El madrileño remarcó que confía "muchísimo" en su "trabajo" y "en todo" lo que he hecho "hasta llegar aquí". "Así que lucharé hasta el final y lo daré todo con todo lo que tengo, por mi equipo, por las personas de mi entorno y por mí sí por supuesto", añadió.

Para el líder del campeonato, "es un privilegio estar aquí de nuevo en esta situación" tras haberlo hecho ya en 2023, aunque esa temporada estaba "muy tenso, muy nervioso". "Me costaba muchísimo la situación, sentía muchísima presión sobre mí y este año sin duda la presión está ahí, pero creo que me he mejorado mucho y me encuentro más maduro. Sé que puedo perderlo, pero también sé que puedo ganarlo, el año pasado lo perdí y no me pasó nada, con lo cual no es el fin del mundo. Voy a dar el cien por cien para conseguirlo esta temporada", manifestó.

El actual subcampeón del mundo considera que en su equipo, el Pramac Racing, "todo el mundo está bastante relajado" y que él trata de "mantener también el espíritu del equipo". "El año pasado no gané el campeonato, pero aquí estamos de nuevo, así que no es el fin del mundo", insistió.

"Mi equipo nunca ha ganado un título en MotoGP así que claro que es muy emocionante para todos nosotros este momento. Tenemos muchas esperanzas de alzarnos con este título, pero todo por lo demás es muy normal y tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo durante toda la temporada y ya está", aseguró Martín.

El piloto español no oculta que es de "locos" que él y Francesco Bagnaia estén separados por tan solo 17 puntos "después de muchísimas carreras". "Creo que es también un tema mental. Ahora el nivel entre 'Pecco' y yo es verdaderamente similar, sin duda él ha conseguido más victorias los domingos y quizás yo en algunas partes de la temporada he sido un poco más rápido", puntualizó.

"Pero siempre parece que cuando alguien crea una diferencia, cometemos un error, así que entonces hay que mantener la relajación y yo creo que es una cuestión mental y por eso llegamos siempre hasta el final. Si alguno de nosotros no hubiese cometido ningún error habríamos finalizado antes, alguno ya se habría alzado con el título", agregó al respecto.

Martín se sigue viendo como el piloto "por el que nadie apostaba". "Y espero continuar siendo aquel por el que nadie apuesta durante muchos más años", resaltó, calificándose ahora como "una persona más madura". "He tratado de aprender del dolor y de los malos momentos y ahí yo creo que es donde aprendes más, así que es algo verdaderamente emocionante, incluso el haber perdido. He trabajado muchísimo en todas las áreas tratando de convertirme en mejor persona y mejor piloto y creo que lo he logrado. Trato de mejorar día a día, carrera a carrera y trataré de continuar en el futuro haciendo lo mismo", confesó.

De cara a la recta final por el título, sabe que "es mejor sin duda" el no cometer errores. "Ya hemos cometido un par los dos, así que ahora llega el momento de no cometer más errores", admitió. Sin embargo, eso no le hará ser más cauto sobre la 'Desmosedici'. "Yo no sé cómo pilotar cortando un poco de gas", recordó.

"Lo que me ha llevado aquí es tratar de ser la mejor versión, el mejor Jorge que pueda y voy a tratar de hacer lo mismo este fin de semana. Trataré de dar el máximo, conseguir el mejor resultado posible y tratando de ser también inteligente y de entender las situaciones. Trataré de atacar y trataré de ir rápido", sentenció.