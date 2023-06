Jorge Martín: "Estoy contento en Ducati y no veo razón para cambiar"

Archivo - 89 MARTIN Jorge (spa), Pramac Racing, Ducati Desmosedici GP23, action during the 2023 MotoGP Shark Grand Prix de France on the Circuit Bugatti from May 12 to 14, in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI - Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press