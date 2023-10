Jorge Martín: "A partir de ahora habrá que ir con las mismas armas y no hay negociación"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha asegurado a partir de ahora deberá usar "las mismas armas" que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) para tratar de pelear por el campeonato, después de que su elección de neumático blando trasero le costase la victoria y le condenase a la quinta posición en la carrera del Gran Premio de Australia de MotoGP.

"Está claro que a partir de ahora habrá que ir con las mismas armas y no hay negociación con esto", señaló en DAZN tras la prueba en Phillip Island. "No hemos hecho la decisión correcta, pero claro, ahora es fácil desde fuera ver cuál es la goma buena", añadió.

El madrileño logró la pole y comandó la carrera 26 de las 27 vueltas, pero escogió un set de neumáticos diferente al de sus rivales y sufrió las consecuencias de la degradación del compuesto blando trasero. En la última vuelta, se vio superado por el francés Johann Zarco (Ducati), por los italianos 'Pecco' Bagnaia (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati) y por el sudafricano Brad Binder (KTM). Finalmente, fue quinto.

A pesar de todo, se mostró "contento". "Creo que hemos hecho un gran día: una 'pole position', luego he pilotado bastante suave y controlando, sabiendo que a final de carrera podía llegar muy al límite. No esperaba ese bajón de la goma y he perdido esos tres segundos que tenía. Es lo que hay, a seguir remando", manifestó.

"He llegado a esos tres segundos conduciendo suave, tampoco he apretado muchísimo, es lo que me da rabia. Incluso guardando toda la carrera, a final de carrera no tenía más. La próxima vez no me pasará y aprenderemos para otro año", finalizó.