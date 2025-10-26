José Antonio Rueda está "despierto y en alerta" tras una grave caída en Sepang

El piloto español José Antonio Rueda durante un Gran Premio del Mundial de 2025- GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español José Antonio Rueda (KTM) se encuentra "despierto y en alerta" después del accidente sufrido este domingo durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler.

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Ambos pilotos, conscientes según informó la cuenta oficial del campeonato, fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba Rueda "despierto y alerta" y "con sospecha de fractura de mano y varias contusiones". Del suizo, hasta el momento, no se ha facilitado un parte.

"Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital", confirmó KTM.

La marca austriaca recalcó que el andaluz "no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto". "Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo", detalló.

La carrera tuvo como vencedor al japonés Taiyo Furusato (Honda), que estrenó su palmarés mundialista y dio la primera de la temporada a la marca japonesa. El podio lo completaron los españoles Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández (Honda).