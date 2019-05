Juanfran Guevara regresa a los circuitos como 'coach' del Hawkers Karbium Mir Team

Publicado 24/05/2019 13:42:44 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El expiloto Juan Francisco Guevara regresará a los circuitos como 'coach' del equipo Hawkers Karbium Mir Team en la segunda prueba del Campeonato de España Cetelem de Superbike (ESBK), que se disputa este sábado y domingo en el Circuit de Catalunya.

Dieciséis meses y 29 días después de decir adiós, el 27 de diciembre de 2017, a su carrera profesional como piloto de motociclismo, Guevara volverá a pisar un circuito.

El Hawkers Karbium Mir Team afronta esta prueba después de un mes de trabajo intenso en el que su piloto Romeo Sandoval ha compartido entrenamiento con el tricampeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y el piloto de Moto3 Tony Arbolino.

El expiloto Juanfran Guevara dejó su trayectoria profesional como piloto de motociclismo debido a las pocas oportunidades económicas que se le presentaron en su carrera para alcanzar otro tipo de retos.

"Tenía muchas ganas de volver a los circuitos, pero no como piloto. Mi etapa en MotoGP ya pasó en ese aspecto pero me ilusiona volver con el proyecto de Hawkers. Además, siendo la marca que siempre me ha apoyado. Quiero destacar la gran labor que están haciendo junto a Karbium porque es importante que haya marcas que hagan posible que niños sin recursos tengan la oportunidad de demostrar su talento y puedan luchar para llegar al mundial", comentó Guevara.

El murciano indicó que su primer objetivo es "intentar enseñar al máximo a los niños y profesionalizarlos cada vez más para que puedan actuar de paso previo hacia el mundial de MotoGP". "Es muy bonito poder darles esta oportunidad. Barcelona es un circuito que me gusta así que vuelvo contento e ilusionado", añadió.