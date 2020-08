KTM llega a su 'casa' animada para repetir el dominio de Brno

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Motociclismo llega este fin de semana al circuito austriaco de Spielberg para celebrar dos Grandes Premios consecutivos, el de Austria y el de Estiria, donde, al menos en el primero, volverá a ausentarse el actual campeón Marc Márquez, y en los que KTM quiere demostrar que su éxito de Brno no fue casualidad.

El piloto de Cervera no estará por su lesión en el hombro en el Red Bull Ring y parece que tendrá complicado poder correr la semana siguiente, siendo más probable y segura su vuelta en Misano, que será la primera carrera tras un parón de casi tres semanas.

De este modo, el ocho veces campeón del mundo volverá a sentarse delante del televisor para ver si sucede un desenlace 'favorable' como el pasado domingo en el Gran Premio de la República que le deje aún con opciones de intentar pelear por defender su corona, una misión que con todo se antoja complicada porque la diferencia con Fabio Quartararo es ya de 59 puntos.

El francés, gran dominador en las dos citas del circuito Jerez-Ángel Nieto, sufrió lo indecible en Brno y sólo pudo ser séptimo, pero afianzó su liderato porque Maverick Viñales lo pasó aún peor y fue decimocuarto en un mal fin de semana para Yamaha, salvado por Franco Morbidelli, el único de sus cuatro pilotos que aún no había subido al podio y que terminó segundo.

Y si en Brno sufrieron las 'M1', las KTM demostraron el salto de calidad que se les presuponía en la pretemporada y lograron, con autoridad además, la primera victoria de la marca en la categoría 'reina' gracias a la gran actuación del sudafricano Brad Binder, que ya en 2019 ganó en este escenario en Moto2.

Este refuerzo anímico, más el correr en el circuito de casa, debe servir para que las KTM puedan ser consideradas de nuevo candidatas a estar delante. El compañero de Binder, el español Pol Espargaró, también tuvo opciones de haber subido al podio, pero un toque con Johann Zarco (Ducati) le envió al suelo y le privó de haber peleado por estar en el cajón, al que intentará aspirar ahora, aunque en sus tres últimas visitas no ha sumado.

El francés fue el que se quedó con esa tercera plaza, reforzando a Ducati, aunque tampoco era una de las 'Desmosedici' oficiales. Sin embargo, el Red Bull Ring es coto privado de las motos de la fábrica italiana, que han ganado allí desde la vuelta de Austria al calendario en 2016, por lo que podrían estar en la terna.

Y luego falta un 'invitado' de excepción que podría arrojar más emoción e incertidumbre a este Gran Premio de Austria. La previsión meteorológica es de agua, una situación a la que aún no se han enfrentado los pilotos en este Mundial y a la que se intentará adaptar Álex Márquez (Repsol Honda).

El catalán sigue con su proceso de aprendizaje y, de momento, ha puntuado en las tres primeras carreras, salvando un punto el pasado domingo en Brno, pese a que tuvo que salir desde la última posición. A su lado, sustituyendo de nuevo a su hermano Marc, estará el alemán Stefan Bradl, al que pretenderá superar otra vez este fin de semana.

ARENAS QUIERE AFIANZAR SU LIDERATO EN MOTO3

Por otro lado, en las categorías de Moto3 y Moto3, el español Albert Arenas (KTM) y el italiano Enea Bastianini (Kalex) defenderán sus respectivos lideratos, en lo que serán las cuartas carreras del calendario.

El gerundense salvó el honor nacional el pasado fin de semana y fue el único español que subió al podio en Brno, con una segunda plaza por detrás del italiano Dennis Foggia (Honda) muy valiosa, sobre todo por las dudas sobre su estado físico.

El catalán aguantó bien las molestias en su tobillo izquierdo originadas por caída en Jerez de la Frontera y ahora, en la carrera de casa para KTM y en la que fue cuarto en 2018, buscará ratificar su dominio actual en el campeonato, donde tiene una ventaja de 18 puntos sobre el japonés Ai Ogura (Honda) y 19 sobre el británico John McPhee (Honda).

Por su parte, en Moto2, Enea Bastianini tomó el mando del Mundial tras convertirse en el primero en repetir triunfo en esta temporada tras encadenar las victoria en el Gran Premio de Andalucía y en el Gran Premio de la República Checa.

El italiano defenderá en el Red Bull Ring 15 puntos de ventaja sobre su compatriota Luca Marini (Kalex) y 18 sobre el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), mientras que Arón Canet (Speed Up) y Jorge Martín (Kalex) intentarán no descolgarse más después de un fin de semana no excesivamente positivo en Brno.

Sí lo fue para el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS gracias a la brillante segunda plaza del británico Sam Lowes y la quinta de Augusto Fernández, un refuerzo positivo para tratar de estar en la pugna de nuevo en esta cita.