Lecuona sustituye a Aldeguer en Phillip Island

El piloto español Fermín Aldeguer (Gresini Racing), en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto valenciano Iker Lecuona sustituirá a Fermín Aldeguer (Ducati), del equipo Gresini Racing, en el Gran Premio de Australia, que se disputa este fin de semana, después de que el murciano pasara por quirófano por una fractura en la base del primer hueso metacarpiano de la mano derecha.

"Fermín Aldeguer no participará en el GP de Australia. Iker Lecuona volverá a subirse a la Ducati", informó el equipo Gresini en sus redes sociales sobre la baja del piloto murciano, que pasó por quirófano por una fractura en la base del primer hueso metacarpiano de la mano derecha.

Así, el piloto de La Ñora, de 21 años y que se lesionó en una caída en Mandalika (Indonesia), no correrá en Phillip Island, aunque ya "está trabajando para intentar estar en forma y poder correr en Malasia en menos de dos semanas" en Gran Premio del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El equipo italiano elige a Iker Lecuona, subcampeón del Mundial de Superbike, que ya ha finalizado, por lo que el piloto valenciano, de 26 años, volverá a subirse a la Ducati en Australia.