Lorenzo: "He estado inspirado"

Publicado 08/09/2018 15:15:18 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que ha estado "inspirado" este sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino, donde ha conseguido la pole con récord de la pista, y ha explicado que le ha impresionado haber firmado un 1:31.7 en su primera vuelta lanzada.

"Hoy estaba inspirado, muy activo. En la primera vuelta he tirado al máximo, he cogido la velocidad muy rápido. Me impresionaba el 31.7, récord de la pista, al primer intento", reconoció en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el balear explicó sus dudas respecto al neumático, cuya elección finalmente le permitió mejorar su crono. "Luego he decidido calmarme un poco y salir con la otra moto que tenía el neumático blando, pero me he equivocado en la primera frenada, se me ha levantado de atrás y me he ido largo", indicó.

"No tenía claro cuál era el neumático más eficiente para el delantero, así que me he decidido por el blando y he podido mejorar casi un par de décimas más", concluyó.