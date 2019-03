Lorenzo: "Me duele la espalda, será una carrera de supervivencia"

Publicado 09/03/2019 22:29:07 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) avisó de que tendrá "una carrera de supervivencia" este domingo en el Gran Premio de Catar, después de un sábado en el que sufrió dos caídas de las que está "dolorido" y que le dejó decimoquinto en la parrilla.

"Me duele un poco la espalda y necesito descansar y ver cómo me encuentro mañana. Hoy no ha sido un gran día, he tenido muy mala suerte en la primera caída", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha habido una combinación de factores que me ha hecho sufrir una caída muy fea y me ha dejado muy dolorido. En el entrenamiento cronometrado, me he caído porque hacía demasiado frío", añadió.

Lorenzo repitió caída cuando luchaba por entrar en la Q2, quedando sin opciones de mejorar además su adaptación a su nueva moto. "No ha sido un buen día para nosotros. Será una carrera de supervivencia, especialmente para mí con la experiencia que tengo con esta moto y el dolor", finalizó.