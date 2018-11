Lorenzo no correrá en Sepang y Michele Pirro será su sustituto

Publicado 03/11/2018 10:25:38 CET

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) se ha resentido de los dolores en su muñeca derecha y no participará en el Gran Premio de Malasia, penúltima prueba del Mundial de motociclismo, y el italiano Michele Pirro, piloto de pruebas de Ducati, será su sustituto sobre la Desmosedici en el Circuito de Sepang.

Según informan desde su equipo, el balear trató de rodar tanto en los primeros como en los segundos libres, pero en ambas ocasiones sintió dolor, más intenso al frenar y al cambiar de dirección, por lo que decidió no participar en las sesiones de este sábado. "Esta mañana, la situación de su muñeca izquierda no ha mejorado, por lo que decidió de acuerdo con el equipo no continuar en Sepang", señala.

Si en Phillip Island le sustituyó el español Álvaro Bautista, que terminó la prueba en cuarta posición, en el trazado malasio será el italiano Michele Pirro, piloto de pruebas de Ducati, el que tome los mandos de su moto.