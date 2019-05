Lorenzo: "No es donde queremos estar, pero he visto progresos"

Publicado 19/05/2019 20:00:50 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha negado este domingo que su undécima posición en la carrera del Gran Premio de Francia de MotoGP sea "donde queremos estar", pero que igualmente ha visto "progresos" de cara a futuras citas del Campeonato del Mundo.

"La undécima posición no es donde queremos estar, pero he visto progresos. Estoy contento, porque me da más entusiasmo para las próximas carreras", comentó Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo desde el circuito de Le Mans.

"Ha sido el primer fin de semana en el que he terminado un día entre los cinco primeros, ayer me clasifiqué entre los ocho primeros en la Q2 y, aparte de la carrera de Catar --que fue muy lenta--, es la vez que he acabado más cerca del ganador", añadió.

"Estamos aprendiendo más cada fin de semana, sólo es cuestión de tiempo. Gracias al equipo Repsol Honda por seguir trabajando y felicidades a Honda por sus 300 victorias", concluyó el piloto de Palma de Mallorca.