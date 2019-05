Lorenzo, pese a su caída: "Aquí estamos más cerca que nunca de los de delante"

Publicado 04/05/2019 18:49:38 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha afirmado este sábado que, a pesar de caerse durante la sesión de calificación del Gran Premio de España en la categoría de MotoGP, sigue "más cerca que nunca de los de delante" y que por ello no se rendirá aunque inicie la carrera dominical desde el undécimo puesto.

"Empezar desde la cuarta fila no es lo ideal, pero es desde donde saldremos. Será importante mantener nuestra posición en los primeros metros, porque todo el mundo es muy rápido. Aquí estamos más cerca que nunca de los de delante", aseguró Lorenzo, desde el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, en declaraciones facilitadas por el equipo.

En el día de su 32º cumpleaños, Lorenzo se fue al suelo en la curva Michelin a escasos tres minutos para acabar definitivamente la 'qualy'. "La sesión estaba yendo bien; he tirado bastante en la primera salida a pista y, en la segunda, he intentado ser más agresivo en las frenadas. Desafortunadamente, se me ha cerrado el tren delantero y me he caído, aunque por suerte sin lesionarme", dijo al respecto.