Lorenzo: "En la Q2 he perdido algo de confianza en las curvas"

Publicado 30/03/2019 23:58:11 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) reconoció que en la Q2, con motivo del aumento de temperatura, tuvo algunos cambios en la configuración de su moto y perdió "algo de confianza" en la entrada de las curvas en la sesión de calificación del Gran Premio de Argentina, que le situó en la duodécima posición.

"Esta mañana nos ha ido muy bien y hemos seguido mejorando la puesta a punto de la moto. El circuito tenía más agarre y he pilotado bien, así que he podido marcar un buen tiempo y terminar octavo. Entonces, desafortunadamente, en la Q2 la temperatura ha aumentado y, con algunos cambios en la configuración, he perdido algo de confianza en la entrada de las curvas", espetó.

"Eso ha hecho que no pudiera repetir mi tiempo de la mañana y terminara undécimo, aunque finalmente saldré mañana desde la duodécima posición, tras exceder los límites de la pista en mi mejor vuelta", explicó el balear.

En cualquier caso, Lorenzo se mostró optimista en este comienzo de temporada. "Vamos a seguir trabajando para afinar la puesta a punto y seguir sumando más kilómetros", finalizó el compañero de Marc Márquez.