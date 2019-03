Lorenzo: "Sentir la perfección requiere tiempo"

Publicado 07/03/2019 16:02:00 CET

"Aún me queda un mes más para sentirme plenamente recuperado"

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha celebrado tener un "buen paquete de inicio" en su moto Honda, que tendrá mejoras de cara al estreno del Mundial en el Gran Premio de Catar que arranca este viernes, y ha comentado que sentir la "perfección" requiere tiempo y un trabajo que está dispuesto a hacer.

"Es una moto totalmente distinta, con sus puntos fuertes y débiles, no existe la moto perfecta. Pero me gustó la moto desde el primer día, con buenas sensaciones y me sentía cómodo. Pero sentir la perfección en la moto requiere trabajo y tiempo. Hemos logrado un buen paquete de inicio y trataré de terminar lo más arriba la carrera para ganar puntos", manifestó en rueda de prensa.

Lorenzo cree que tuvo "un poco de mala suerte" en los últimos seis meses con las lesiones, ya que "nunca" sintió estar al cien por cien, y por ello cree que le queda "un mes más" para sentirse "plenamente recuperado".

"Me queda un mes más para ser capaz de hacer todos los ejercicios que puedo hacer cuando estás curado. Me siento muy bien, hemos tenido buenos resultados en el test y Honda va a aportar modificaciones para facilitarme la labor, espero sentirme aún más fuerte que hace diez días", manifestó respecto al test en Losail.

"Fue una lástima no poder hacer el test en Sepang, estaría en mejor situación si las pudiera haber hecho, esas pruebas. En este test quería hacer 100 vueltas pero bajó la temperatura, yendo suave me caí en la vuelta 2. Persigo el objetivo de tener un buen ritmo de carrera", se sinceró.

Pero en los últimos test de Catar sí estuvo y la Honda mejoró en velocidad. "Es bueno para mí y para Marc, parece que por fin soy capaz de tener un motor rápido, lo que siempre es positivo. Así podemos tener más velocidad en las rectas. Si estás a la par que los competidores no es tan importante, pero es bueno tener aceleración y mejorar el motor", apreció.

"Honda va a traer nuevas piezas para Marc y para mí, con unos detalles específicos para mí. No todo pero sí algo de lo que pedíamos y mejoraremos en algunas áreas", comentó en este sentido.

Sobre qué es MotoGP para él, aseguró que es su "pasión y trabajo". "Es lo que se me da mejor en la vida y la motivación para seguir trabajando cada día. Para mí es el mejor deporte de motor del mundo, el que genera el mayor espectáculo y estoy muy contento de estar en esta fase", celebró.