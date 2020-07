Lowes: "Por supuesto que estoy contento con el cuarto puesto"

Augusto Fernández: "Hemos dado un paso adelante y eso es lo importante"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha celebrado haber terminado en cuarta posición el Gran Premio de Andalucía, tercera cita del campeonato que tuvo lugar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"Por supuesto que estoy contento con el resultado de hoy. En las últimas vueltas tenía un ritmo muy fuerte y he mejorado en la primera parte de la carrera. No he hecho una muy buena salida, pero lo he arreglado adelantando a algunos pilotos en las primeras curvas", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Hacia mitad de carrera he perdido un poco el agarre del neumático delantero y eso me ha hecho bajar el ritmo. Estaba sufriendo mucho y no me sentía cómodo. He intentado mantenerme tranquilo hasta el final cuando, incluso, he podido ir recortando distancia al tercer clasificado", explicó.

Tras las citas de España y Andalucía, ambas en Jerez, cree que ha sido una vuelta al Mundial "muy positiva". "Evidentemente tenemos que seguir trabajando, pero es un buen resultado. Hemos logrado puntos valiosos para el campeonato y estoy deseando llegar a Brno", auguró.

Por su parte, el español Augusto Fernández acabó decimotercero. "Tenemos que estar contentos porque hemos mejorado mucho el ritmo en comparación con el fin de semana pasado. Hemos dado un paso adelante y eso es lo importante", manifestó.

"He podido mantener bien el ritmo a lo largo de la carrera, sintiéndome cómodo en la frenada y adelantando en este punto. Mi ritmo a final de carrera era bueno ya que he podido superar a otros pilotos hasta el último momento", detalló.

Aún así, cree que le falta "un poco de confianza" y mejorar la vuelta rápida. "También tenemos margen de mejora en el ritmo porque con el que teníamos estaba para estar en el Top10. Agradezco mucho el esfuerzo del equipo. Seguimos trabajando y no nos rendimos. ¡Ya estoy pensando en Brno!", aseguró.