Luca Marini: "Está claro que hemos dado un paso adelante"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Luca Marini (Repsol Honda) se mostró satisfecho por haber dado "un paso adelante" al finalizar en la duodécima posición de la 'Practice' de este viernes del Gran Premio de Indonesia, mientras que su compañero, el español Joan Mir, que fue decimoctavo, cree que en el equipo van "en la dirección correcta".

"Ha sido un buen día y hemos podido confirmar que todas las mejoras de Misano también funcionan bien aquí. Este era el primer trabajo que teníamos que hacer, Ahora tenemos que centrarnos en mejorar las sensaciones con el tren delantero, pero en general ha sido un día muy positivo", señaló Marini en declaraciones facilitadas por su equipo.

El italiano recordó que el de Mandalika es un circuito que le gusta "mucho" y que "el trabajo" que han estado haciendo con la Honda le ha ayudado "a pilotar mejor y a estar más cerca de los de delante". "Está claro que hemos dado un paso adelante, ya que estábamos a menos de una décima del 'top ten'", indicó.

"Mañana sábado seguiremos trabajando para conseguir aún más; es satisfactorio ver que hemos dado este paso después de nuestro trabajo en la primera mitad del año", sentenció el piloto del Repsol Honda.

Por su parte, Joan Mir también apuntó que "también funciona" en Mandalika todas las mejoras que vieron en el test de Misano pese a que sea "un tipo de pista muy diferente, especialmente en términos de agarre". "Esto es positivo porque demuestra que vamos en la dirección correcta y ahora podemos mantenerla como base", añadió.

"Me he sentido bastante bien, sobre todo con el compuesto medio y en las tandas más largas. No hemos podido hacer una vuelta perfecta para recortar distancias con los demás, ya que tenemos algunas vibraciones como en Misano, pero confío en que podamos mejorarlo", aseguró el balear.