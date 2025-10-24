Manu González empieza fuerte y domina la 'Practice' de Moto2

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manu González (Kalex) ha firmado el mejor tiempo este viernes en la 'Practice' de la categoría de Moto2 del Gran Premio de Malasia, vigésima cita del Mundial de motociclismo, obteniendo el pase directo a la 'Q2', al igual que su máximo competidor por el título, Diogo Moreira (Kalex), mientras que en MotoGP el español Pedro Acosta (KTM) ha acabado en la primera posición.

Con un tiempo de 2:04.166, González ha empezado el fin de semana de la mejor manera posible. El piloto madrileño ha terminado en la primera posición por delante del inglés Jake Dixon (Boscoscuro) y del español Albert Arenas (Kalex), mientras que Moreira ha acabado en el décimo puesto a prácticamente medio segundo del líder del Mundial, al que tiene únicamente a dos puntos.

González intentará evitar que se produzca el 'sorpasso' en este Gran Premio de Malasia. Para ello buscará este sábado lograr la 'pole position' en la 'Q2', a la que también han accedido los españoles Daniel Holgado (Kalex), Arón Canet (Kalex), Álex Escrig (Forward), Dani Muñoz (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro).

Mientras que en MotoGP el español Pedro Acosta (KTM) ha terminado en el primer lugar con un tiempo de 1:57.559, por delante del francés Johann Zarco (Honda) y del australiano Jack Miller (Yamaha). La gran sorpresa la ha protagonizado el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) tras acabar en la decimoquinta posición, por lo que tendrá que pasar por la 'Q1'.

El piloto murciano empezó la sesión con una caída sin importancia de la que consiguió recuperarse para acabar en primer lugar y enviar un mensaje a toda la parilla. Acosta fue con 'wild card' Pol Espargaró la única KTM en obtener el pase a la 'Q2', en la que no estará el italiano Pecco Bagnaia (Ducati) ni el ganador del último Gran Premio Raúl Fernández (Aprilia).

Por último, en Moto3 el ya campeón de la categoría José Antonio Rueda (KTM) terminó en la primera posición por delante de los españoles Álvaro Carpe (KTM) y Brian Uriarte (KTM). El 'Top 5' lo completaron el valenciano Ángel Piqueras (KTM) y el manchego David Almansa (Honda).