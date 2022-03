Marc Márquez: "En 2022 quiero y puedo luchar contra todos por el título"

Marc Marquez, MotoGP rider, attends during the photocall of the premiere of the "MotoGP Unlimited" film celebrated at Cine Capitol Gran Vía on February 16, 2022, in Madrid, Spain.

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) aseguró en rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar, cita inaugural del Mundial 2022 de MotoGP, que quiere y puede luchar por el título aunque, tras dos años de lesiones y parones, quiere ir poco a poco y con seguridad sin perder su esencia de pilotaje.

"Estoy muy contento de estar aquí, esto ya es mejor que el año pasado. Veremos cómo empezamos, cómo se da la carrera. En 2022 quiero y puedo luchar contra todos mis rivales para lograr el título y veremos cómo va esta primera carrera", manifestó en rueda de prensa.

Para intentar alcanzar ese objetivo será vital adaptarse a una Honda totalmente distinta a la del pasado, pero que parte de una buena base. "La moto es un gran avance. Realmente tengo la sensación de haber cambiado de marca, es una moto totalmente distinta. Hasta ahora había mejoras pero la naturaleza y carácter de la moto siempre era similar y ahora vemos un gran cambio", relató.

"Esta es una moto para más estilos de conducción. Gané tres carreras con la anterior, que muchos decían que era una moto difícil. Este año, siguiendo los comentarios de todos los pilotos de Honda, ha habido cambios. Entiendo que Honda necesita ganar cada año, sin importar el nombre del piloto, ahora tenemos una moto más fácil pero necesitas entenderla bien. En cualquier caso, es una moto mejor para el futuro de Honda", ahondó.

En definitiva, una moto con potencial para luchar por el que sería su noveno título mundial, el séptimo en la categoría reina. "Veo que hay potencial y en Mandalika empecé a adaptar la moto a mi estilo y durante las primeras carreras encontraremos cosas (a mejorar) pero la base es buena", defendió.

"Si ganamos será maravilloso, como un sueño hecho realidad", apuntó sobre la posibilidad de abrir el campeonato con una victoria en Catar. "Pero creo que es algo que todavía está muy lejos. Vamos a ir tranquilos, la idea es acabar. Aunque en cuanto empieza la carrera, la idea es hacerlo lo mejor posible", se sinceró el de Cervera.

En este sentido, reiteró que la victoria para este domingo "quizá no sea ahora el objetivo". "Pero durante el fin de semana veré donde estoy. Si no gano es porque no puedo, no porque no quiera. Es la primera carrera, son 25 puntos, y la última también son 25 puntos. Debo darme prisa para saber cómo hacer las cosas para luchar por todo", manifestó.

Márquez tiene otra manera de afrontar las carreras, las lesiones, pero no cambiará su estilo de pilotaje. "En los últimos dos años he aprendido a enfocar las lesiones de manera diferente, y a tomarme el tiempo necesario para cada lesión. Aunque no quiera, en el futuro volveré a lesionarme. Mi estilo de conducción es el mismo y en cuanto esté al cien por cien volveré a tomar los mismos riegos", aseguró.

Preguntado por la igualdad que pueda reinar en este Mundial 2022, aseguró que a tenor de los test puede ser una lucha reñida. "Es cierto que en el test se vieron resultados muy ajustados. Tenemos que ver durante las primearas tres o cinco carreras la evolución. Está muy bien tener un nivel equilibrado entre las motos y pilotos para que todo sea más interesante", argumentó.

En cuanto a la guerra en Ucrania, se mostró firme. "Es muy difícil para mí entender esta situación y cómo se puede llegar a este punto en 2022. todos los pilotos y personas aquí estamos en contra de la guerra. No comprendo personalmente cómo se puede llegar a este punto, o por qué no se puede detener. No entiendo muchas cosas. Lo que podemos hacer es apoyar a las familias y niños que están sufriendo por la guerra, pero no es suficiente. Hay personas más importantes que nosotros que deben detener esto", se sinceró.