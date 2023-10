Marc Márquez: "La carrera al esprint en general ha ido mucho mejor de lo que esperaba"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia, en la que terminó en cuarta posición, fue "mejor" de lo que esperaba, y ha recalcado que han podido "luchar hasta el final".

"La carrera al esprint en general ha ido mucho mejor de lo que esperaba, hemos hecho una buena salida y hemos luchado hasta el final. La última curva ha sido lo contrario de 2019, he atacado y he hecho que se me pegara en lugar de defenderme del ataque. ¡Parece que tengo el punto de frenada correcto en esa curva!", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera reconoció que había sido "un día muy ajetreado", sobre todo por el hecho de haber tenido que pasar por la Q1. "El equipo ha hecho un buen trabajo, he podido pilotar mejor y llegar a la Q2. Desde la tercera fila desde la que partíamos hemos podido mantenernos en contacto con el grupo delantero, dar un buen espectáculo y hacer una carrera divertida", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo Joan Mir explicó que el día fue "más duro" de lo que esperaba. "Empezar desde la 19ª posición hace que tengas que lidiar con muchas cosas, incluso cuando tienes la velocidad que teníamos hoy nosotros. Hay mucho trabajo por hacer. Acabar el 12º no está mal, se acerca a nuestra posición real y creo que debemos de estar contentos con lo que hemos conseguido hoy", indicó.

"Mi ritmo no estaba para un 'Top 5', pero si hubiéramos salido desde más adelante hubiéramos estado en la lucha por los puntos. De todas maneras, hemos aprendido mucho sobre la moto y usaremos lo que sabemos ahora para la carrera de mañana", concluyó.