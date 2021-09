Marc Márquez: "Esta carrera es un extra de motivación"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró verse peleando por la victoria este domingo en el Gran Premio de Aragón, y tener un segundo puesto que supone un "extra de motivación" para todos en el equipo.

"He apretado toda la carrera pero durante las últimas tres vueltas lo he intentado realmente todo. A veces, cuando lo intentas así cometes errores, te caes y el resultado no es bueno. Pero aún así lo he intentado y creo que todo el que lo ha visto ha disfrutado mucho", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Sabía que iba a ser realmente difícil, luchar con la Ducati es duro porque frenan muy tarde y aceleran muy bien. Además, hoy Pecco ha pilotado a la perfección. Ha sido una gran batalla con él, he disfrutado mucho. Después de dos caídas seguidas no es fácil darlo todo e ir al límite como he hecho en esta carrera", añadió.

El de Cervera valoró el resultado y la manera de competir para ser optimistas con el futuro. "Estoy contento porque hemos podido luchar y nuestro ritmo de carrera ha sido rápido y también porque esta carrera nos da un extra de motivación a mí, a HRC y a todos en el box. Gracias a ellos por su duro trabajo", terminó.