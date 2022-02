Marc Márquez: "He sufrido un poco físicamente"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que ha "sufrido un poco físicamente" durante el test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang, en el que ha cerrado la segunda jornada este domingo con un octavo puesto, aunque ha explicado que han logrado entender "mejor la parte delantera" de la moto.

"Estoy feliz por estos dos días en Sepang, ¡pero también cansado! Es cierto que es muy positivo para nosotros estar aquí, aunque he sufrido un poco físicamente. Cuando aprieto con la moto, la velocidad está ahí y estamos aprendiendo mucho sobre esta moto después de probar algunas cosas importantes", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera afirmó que la moto "tiene potencial". "Hoy hemos entendido mejor la parte delantera después de algunos cambios que hemos hecho. Pol y Álex han ido rápidos también, lo que es positivo. He dado algunas vueltas con la pista mojada y también me he sentido bien", finalizó.

Por su parte, su compañero de equipo, Pol Espargaró, se mostró "bastante contento" con cómo ha ido el test. "Por supuesto que hubiera estado bien dar más vueltas, pero el tiempo es el que es", dijo sobre la suspensión de la jornada unas horas antes de lo previsto por la aparición de la lluvia.

"Estamos cerca de la cabeza con una moto nueva y eso es positivo. Todavía queda algo de tiempo para encontrar más ritmo; he cometido un pequeño error en mi vuelta rápida, pero en las tandas más largas estamos trabajando bien. Será importante mejorar la velocidad a una vuelta porque hemos visto lo apretados que son los sábados en MotoGP. Hemos podido recopilar buenos datos aquí y ahora toca trabajar duro antes del próximo test", concluyó el de Granollers, décimo este domingo.