Marc Márquez: "En MotoGP no puedes ir en modo conservador todo el campeonato"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Honda) aseguró este jueves que para ganar "no puedes ir en modo conservador todo el campeonato", aunque sí destacó que la "constancia será muy importante" esta temporada, en la que deberá tener "paciencia" y aprenderá a conocer a los "nuevos pilotos".

"Depende un poco del planteamiento del fin de semana. En Catar sabía que la estrategia era modo conservador. Sabía que una buena carrera era un tercero, una mala carrera era un quinto o sexto. Vale más tener 11 puntos que ir a por los 16 y perderlos. Pero no vale hacer todas las carreras en modo conservador. No puedes ir así todo el campeonato, tienes que ir a ganar carreras", indicó Márquez en un encuentro con los medios de comunicación organizado por Estrella Galicia 0,0.

Y es que para el de Cervera "la constancia será muy importante ahora que hay mucha variedad de pilotos delante". "Lo importante es que hemos empezado la temporada. Siempre quieres más, hemos acabado quintos, pero hasta que no consigues la victoria no estás contento. Pero esto ya ha comenzado. Hay 'sustitos' durante la carrera y te puedes caer, pero si no arriesgas en MotoGP acabas décimo. Tienes que forzar cuando te encuentres la situación", apuntó.

"El año pasado viví la experiencia de que no entraba en los diez primeros y gané dos carreras consecutivas al final. En un año puede cambiar mucho la película, debo tener paciencia. Todavía no me encuentro con ese 'feeling' adecuado con la moto. Veremos hasta cuando aguanto esta paciencia", afirmó entre risas el piloto español.

Márquez está ante una nueva oportunidad esta temporada de conseguir su noveno título Mundial, un "reto" que quiere conseguir. "No lo afronto como el noveno título, sino como el título después de pasar dos años malos. Es el reto de pasar lo peor del deporte y volver a ganar, no me escondo, lo quiero conseguir", sentenció.

"EL NOVENO MUNDIAL ES UN RETO QUE QUIERO CONSEGUIR"

"En ese proceso habrá rivales nuevos, cambios de generación, pilotos que conozco menos. Se tiene que aprender de ellos. Todos los favoritos no estuvimos ni entre los cinco primeros y los que no habían hecho tanto ruido estuvieron en el podio. El objetivo es luchar cada carrera para coger puntos", remarcó.

El catalán, que confesó que debe "seguir mejorando" su pilotaje, insistió en que tiene ganas de 2022. "La presión siempre se la pone uno mismo. Si eres ambicioso siempre quieres lo mejor, no me he escondido. Cuando me subí a la moto hace un mes dije que mi objetivo era ganar el Mundial. Estos dos años han sido largos, pero ahora puedo volver a disfrutar de lo que amamos", añadió.

"De momento es muy nuevo todo, pero la moto tiene potencial. Poco a poco, tengo que llevar la moto a mi terreno, en el que me siento cómodo. En Catar era el primer simulacro de carrera que hacía y para Indonesia ya hemos visto un poco el camino. No habrá piezas nuevas pero probaremos cosas que tenemos dentro del box para buscar la dirección. Buscar al dirección antes de la carrera era tirar disparos al aire", analizó sobre la próximo carrera en Indonesia.

"COMO CULÉ, AYER SENTÍ ENVIDIA DE LOS MADRIDISTAS"

Márquez explicó que ahora su moto es "más previsible y menos efectiva en el tren delantero". Debo hacer que sea más reactiva en esa parte. Una moto fácil, dócil y rápida es muy difícil encontrarla, pero estamos en ello. Las marcas seguirán mejorando, esto es competición y lo bonito es mejorar. Haremos lo máximo posible para no solo ganar sino tener la mejor moto, la moto deseada", señaló

"Honda tiene el potencial de ir en una dirección con un piloto e ir en otra con otro piloto. Pol hizo una gran carrera y llevamos prácticamente la misma moto. No me veo ganando un mundial con otra marca que no sea Honda. Tengo contrato y estoy muy cómodo", manifestó.

Finalmente, preguntado sobre la remontada del Real Madrid en Champions ante el PSG, Márquez, culé confeso, admitió "sentir envidia" de los madridistas. "La remontada fue increíble, vi el partido y lo disfruté, fue un gran partido. Hay cambio de generación siempre. Siempre va a llegar alguien más joven con más chispa, diferente. Messi ha sido uno de mis ídolos, pero es normal que llegue un Mbappé y se le vea con esa chispa que no se le vio a Messi. Pero no le quita mérito a lo que ha hecho Messi", se refirió al partido.