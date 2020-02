Marc Márquez: "No he podido pilotar como quería"

Publicado 22/02/2020 21:14:18 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), reconoció que no pudo pilotar como le hubiese gustado al notar su hombro más sensible en el test de Losail (Catar), el último de la pretemporada antes de que arranque el Campeonato del Mundo en este mismo escenario dentro de dos semanas.

"Hoy hemos comenzado bien, pero estoy luchando un poco más que en Malasia con mi hombro. En las curvas largas, especialmente en las de derecha, noto más el hombro", apuntó el catalán, intervenido del hombro en noviembre de 2019.

"No he podido pilotar como quería, pero he mantenido la calma y hemos hecho lo que necesitábamos", indicó el mayor de los Márquez, que logró el sexto mejor tiempo de la sesión con 1:54.823.

"Como siempre, Catar no es un circuito fácil para nosotros y nuestro objetivo es ser lo más fuertes posible. Es solo el primer día de test, así que no estoy mirando pantallas de tiempos pero sí estoy centrado en nuestro box y trabajando como lo necesitamos", finalizó.