Marc Márquez: "No me esperaba este resultado"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "muy contento" con el cuarto puesto en el Gran Premio de San Marino ya que no lo esperaba, y menos en la última vuelta.

"Estoy muy contento con nuestra actuación de hoy porque, sinceramente no esperaba este resultado. Al principio estaba tranquilo y no iba muy rápido, pero poco a poco he ido aumentando la velocidad y mis sensaciones iban mejorando", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó su carrera este domingo. "El punto clave ha sido mantener la calma en la primera vuelta y apretar al final, estoy bastante orgulloso de la última parte de la carrera porque he podido traer a Mir conmigo. En los entrenamientos fue un poco diferente, lo seguía, pero en la carrera él me seguía a mi y, además, hemos adelantado a Jack", afirmó.

"En la última vuelta no he sentido que pudiera pelear, pero Mir y Miller se han abierto y he visto mi oportunidad. Ha sido agradable y ahora nos preparamos para un test de dos días aquí que será muy importante", terminó.