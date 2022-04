Marc Márquez: "No me sentía como quería, no es donde queremos estar"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no pudo mostrarse satisfecho este domingo después de ser sexto en el Gran Premio de Portugal, donde desde el principio no tuvo "buenas sensaciones" y no pudo pelear por las primeras plazas.

"No es el resultado por el que queremos luchar, pero hoy no teníamos buenas sensaciones. Ya en el warm up no me sentía como quería y hemos hecho un pequeño cambio que nos ha ayudado un poco, pero la velocidad de nuestros rivales era superior a la nuestra", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera se vio de nuevo lejos de las posiciones de podio y repitió el sexto puesto de hace dos semanas en Austin. "He luchado con Pol al inicio de la carrera y luego con Álex en la segunda mitad, así que ha sido una batalla entre pilotos de Honda", dijo.

"Hemos logrado salir victoriosos de esta batalla, pero es cierto que no es donde queremos estar. Tenemos que ser más rápidos en Jerez y terminar más cerca de los líderes", terminó.