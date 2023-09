Marc Márquez: "Los resultados aún no están llegando, pero siento que estoy pilotando bien"

Joan Mir: "Hemos decidido ir en una sola dirección para la carrera"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) afirmó este sábado que "los resultados aún no están llegando" sobre el circuito de Misano, durante el Gran Premio de San Marino, pero recalcó que está "pilotando bien" en esta duodécima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP.

"Me he sentido bien sobre la moto, me siento más competitivo y con buenas sensaciones. Desgraciadamente, los resultados aún no están llegando y hemos terminado décimos, pero siento que estoy pilotando bien y espero que podamos repetirlo mañana", declaró Márquez a los medios oficiales del equipo Repsol Honda.

"De nuevo, he podido ser más fuerte al principio de la carrera y en la segunda mitad me he centrado en defenderme. Cuando anoche comprobamos el ritmo con mi equipo, todo apuntaba a que estaríamos entre el octavo y el duodécimo puesto; y finalmente hemos terminado décimos, así que parece que hemos acertado", añadió el piloto de Cervera.

"Mañana salimos novenos, lo cual es importante, pero la carrera larga será muy exigente. Es algo en lo que estamos trabajando", comentó Márquez después de meterse en el 'top 10' de la carrera al esprint sobre el asfalto de Misano.

JOAN MIR: "HEMOS DECIDIDO IR EN UNA SOLA DIRECCIÓN PARA LA CARRERA"

Su compañero de equipo, Joan Mir, acabó vigesimotercero ese Sprint. "Después de esta mañana, hemos decidido ir en una sola dirección para la carrera. En la salida casi me toco con Morbidelli, con lo que he perdido una gran oportunidad de recuperar más posiciones en las primeras curvas", analizó al respecto.

"A partir de ahí he remontado algunas posiciones y he disfrutado más de la carrera, las sensaciones de delante han sido mejores y he podido pilotar la moto como quería. He llegado a adelantar a Stefan, pero luego me han penalizado con una 'long lap' por tocar el verde al final de la última curva", lamentó el mallorquín.

"El mensaje aparece en el Sector 1, donde realmente no se puede mirar el 'dashboard' en MotoGP, así que solo veía una luz naranja. Después he hecho las dos 'long laps', pero ha sido muy complicado. Sé que mañana puede ir mejor", concluyó Mir acerca de la carrera dominical.