Marc Márquez: "Ha sido difícil rendir al máximo por la caída"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que fue "difícil" poder "rendir al máximo" este viernes en las sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Gran Bretaña después de sufrir una caída que -sin embargo- no le impidió firmar el quinto mejor tiempo de la jornada en la categoría reina.

"Hoy me he sentido muy bien desde el principio, he salido y he estado pilotando como quería. Desafortunadamente, al final de la FP1 hemos sufrido una gran caída y se me ha llenado el ojo con un poco de suciedad, lo que ha provocado algunas lágrimas durante la FP2 y ha sido difícil concentrarme bien y rendir al máximo", explicó Márquez.

"Incluso con esta situación hemos podido pilotar bien, pero después de la FP2 he notado peor el ojo, mi visión siempre ha estado bien, pero he ido al hospital para que me limpiaran adecuadamente. Ahora descansaré un poco, mantendré el ojo cerrado y estaré listo para mañana. El objetivo es mantener este nivel hasta el domingo", añadió el catalán.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró -que fue cuarto este viernes- aseguró que fue "un buen día". "Aunque no nuestra mejor jornada hasta ahora. Todo ha sido bastante bien hoy, esto es cierto. Con los neumáticos medios no hemos podido apretar demasiado porque todavía hace bastante frío, pero hemos encontrado una buena dirección con el blando en estas condiciones", analizó.

"Hoy no hay quejas y ahora mismo me siento bien con la moto, la pista y la temperatura. Todo está funcionando bien, pero lo de hoy no influye en el FP3 y tampoco el domingo, así que tenemos que seguir trabajando para mejorar. No es el momento de emocionarse, es el momento de trabajar", sentenció Pol Espargaró.