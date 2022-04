Marc Márquez: "Trato de recordar los momentos buenos para lograrlos en el futuro"

"Si salgo y en la primera vuelta me siento bien, en mi ADN está empujar"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Mar Márquez (Repsol Honda) confesó que no puede llegar a un fin de semana de carreras con un "objetivo específico" ahora mismo, después de perderse dos citas y un quinto puesto como mejor resultado, pero confió en alargar las buenas sensaciones en el Gran Premio de Portugal y poder "empujar".

"Austin fue un fin de semana bueno, el objetivo era recuperar la confianza, cosa que hicimos, y abordamos el fin de semana de la manera positiva, estuvimos sólidos. Siempre me quedo con ganas de más, terminar sexto y la remontada estuvo bien pero íbamos buscando más. Tuvimos un problema técnico en la salida, Honda lo ha resuelto para el futuro y es importante", dijo el catalán.

Márquez compareció este jueves en la rueda de prensa oficial con vistas a Portimao, un trazado que le gusta pero al que le costó adaptarse el año pasado, cuando regresaba tras nueve meses de lesión. "Fue un regreso bueno, este año no ha sido fácil, con algunos altibajos y más lesiones, pero estamos aquí para volver a competir. En nuestro box no tenemos muchas referencias, pero Álex y Pol fueron rápidos aquí", apuntó.

"Tenemos que entender cómo va la nueva moto, pero si podemos continuar el buen momento de Austin, aquí es hora de confirmarlo. Vamos sin expectativas, tratar de comprender, sentir la moto y después del warm up entenderemos dónde estamos", añadió, antes de describir el trazado portugués, donde se espera además lluvia.

"Me gusta el circuito, me gusta la pista, con estos cambios de elevación, curvas distintas y extrañas, necesitas fluir muy bien. El año pasado me costó entenderlo, si encuentras este fluir todo es más fácil, pero si estás luchando contra la moto, todo se te pone cuesta arriba", explicó con la llegada del Mundial a Europa.

El de Cervera reapareció en Austin hace dos semanas, tras otro problema de visión, y tras un fallo técnico en la salida que le dejó último, logró remontar hasta ser sexto. Con todo, Márquez volvió a sentir que las cosas se tuercen con poco. "Cuando atraviesas momentos difíciles es cuando más duro hay que trabajar, trato de recordar los momentos buenos para lograrlos en el futuro", dijo.

"En 10 años nunca he tenido un problema técnico en el día de la carrera y ahora que necesito más ayuda que nunca ha tenido que suceder. A veces puede suceder. Yo he cometido muchos errores, me he caído cuatro veces en un fin de semana y los mecánicos nunca me han rechistado", añadió sobre lo ocurrido en el COTA.

A pesar de no tenerlas todas consigo últimamente y tener trabajo con la nueva moto, Márquez confesó que si la pista le sonríe de primeras, no dudará en apretar. "Una cosa es llegar al jueves y después si salgo y en la primera vuelta me siento bien, en mi ADN está empujar", afirmó.

"Si no, me controlo como hice en Austin para sobrevivir a nivel de condición física. Aquí me siento mejor y estará la ayuda de las condiciones climáticas, de lluvia, porque no forzaré tanto. Mi mejor posición ha sido ser quinto, no puedo pensar en ganar, hay pasos entre medias. Hay que comenzar el fin de semana y ver dónde estás", terminó.