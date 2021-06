Marc Márquez: "Vamos a comparar Assen con Mugello y Montmeló, no con Sachsenring"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció la importancia de su victoria del pasado domingo en el Gran Premio de Alemania porque llegó "en un momento crucial", pero advirtió que este fin de semana en Assen (Países Bajos) volverán a "una situación real" y que el objetivo es "tratar de dar un paso adelante", pero más buscando compararlo con las carreras de Mugello (Italia) y Montmeló (Barcelona).

"Fue una victoria importante y ha llegado en un momento crucial porque era el momento más duro de mi carrera y estaba en una situación muy difícil y nos ha insuflado una motivación extra, sobre todo para mí pero también para el equipo y Honda", señaló Márquez este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos.

El de Cervera advirtió que volverá "a una situación real" este fin de semana, pero recalcó la importancia de ganar "antes del parón" porque luego tendrá "más de un mes para continuar" con su programa. "Veremos si podemos pilotar aquí mejor que en Mugello y en Montmeló, pero tampoco puedo esperar estar al mismo nivel que en Sachsenring", apuntó.

"Veremos que tal se nos da el fin de semana, pero lo más importante es tratar de dar un paso adelante, pero de cara a comparar Mugello y Montmeló con Assen, no Assen con Sachsenring. Y eso significa estar en el 'Top 10, no más", añadió, reconociendo que no le vendrá mal si llueve. "Cuando un piloto es lento reza porque llueva y si llueve el domingo quedarán todas las posibilidades abiertas", confesó.

El ocho veces campeón del mundo se ve "preparado para sufrir". "Pero si persigo el objetivo de sufrir me caeré. En Sachsenring piloté de manera fina y precisa, es un circuito que conozco al dedillo y con muchas curvas a la izquierda donde podía controlar mejor si la moto se iba. Lo más importante es que esto me ha aportado una gran motivación a nivel mental, pero de cara al futuro", remarcó.

Márquez cree que el parón de más de un mes será "importante" de cara a mejorar el estado de su brazo y hombro derechos porque tras la carrera del pasado domingo "bajaron mucho el rendimiento". "También noto los cambios climatológicos y la humedad, pero es normal", aclaró.

Sobre su montura, aseguró que, junto a su equipo y a HRC, está "tratando de encontrar una dirección, una base y empezar a trabajar". "Cuando llegué, me costó porque estaba pilotando una moto de manera extraña, pero desde Mugello lo hago de la misma manera y estilo que antes. La puesta a punto es similar a la de 2019 y ahora todos los pilotos de Honda están buscando una moto similar porque soy el único que usa una moto distinta", aclaró.

"Pol (Espargaró) está teniendo un poco de dificultad para ser rápido y mostrarse constante con la Honda, y el resto de pilotos Honda también tienen algunas dificultades, Nakagami es el único que está entendiendo la mejor manera de pilotarla. Estamos en un momento difícil y Sachsenring no hace que todo desaparezca de un plumazo, pero vamos por el buen camino y veremos si en la segunda parte del año podemos preparar el 2022", agregó el de Cervera.

Finalmente, preguntado sobre si el italiano Valentino Rossi (Yamaha) alargará un año más su carrera y competir con 43 años. "Con Valentino es todo posible y si quiere seguir compitiendo será importante para MotoGP", opinó.