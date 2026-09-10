Márquez persigue el liderato en Misano ante un resistente Martín y Bezzecchi

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de MotoGP afronta este fin de semana en el Misano World Circuit Marco Simoncelli la decimocuarta de sus 22 citas, con Jorge Martín (Aprilia) defendiendo un liderato que se ha estrechado hasta los 19 puntos sobre Marc Márquez (Ducati) y los 24 sobre Marco Bezzecchi (Aprilia), en una carrera que puede volver a cambiar el rumbo de una pelea por el título que encara ya su tramo decisivo antes de la gira transoceánica.

Después de conseguir el pleno de 37 puntos en Aragón, Márquez llega lanzado a Misano dispuesto a culminar su remontada y recuperar el liderato del campeonato, mientras Martín afronta el fin de semana con la experiencia de quien ya conquistó el título en 2024 y sabe que la regularidad puede resultar determinante. El de Cervera, vigente campeón del mundo, suma seis victorias de MotoGP en el trazado italiano, incluidas las dos últimas ediciones, mientras que el de Aprilia ya sabe lo que es ganar allí, con el doblete de 2023.

La actuación de Márquez en MotorLand volvió a ponerle de lleno en la pelea por su octavo título de la categoría reina. Tras ganar la esprint y la carrera del domingo, el de Ducati ascendió a la segunda posición de la general y recortó a Martín hasta dejar la diferencia en 19 puntos. El líder, por su parte, fue quinto en las dos carreras del fin de semana aragonés y, aunque no pudo pelear por el podio, mantuvo la cabeza del Mundial y evitó una pérdida mayor de terreno.

Tras ambos se encuentra Bezzecchi, tercero a 24 puntos de Martín y uno de los grandes protagonistas de un Gran Premio que se disputa prácticamente en su territorio. El italiano llega además después de subir al podio en Aragón y de recortar algunos puntos al líder, mientras continúa recuperando su mejor condición física. Con solo cinco puntos más de desventaja que Márquez, una gran actuación ante su público podría convertirle de nuevo en una amenaza directa para los dos primeros.

Misano, además, ofrece antecedentes especialmente interesantes. En 2025, el trazado italiano fue escenario de una intensa batalla entre Márquez y Bezzecchi, dos pilotos que volverán a encontrarse este fin de semana con mucho más en juego. Ducati parte desde un circuito que históricamente ha sido favorable a su principal aspirante al título, pero Aprilia llega con dos bazas de peso y con Martín y Bezzecchi separados por apenas 24 puntos del liderato.

Por detrás, Fabio Di Giannantonio (Ducati) llega necesitado de una reacción después de un complicado fin de semana en Aragón y ocupa la cuarta posición del campeonato, a 48 puntos de Martín. Pedro Acosta (KTM), quinto a 53 puntos, fue uno de los grandes protagonistas del domingo aragonés con una actuación que volvió a demostrar su capacidad para luchar delante, mientras que Alex Márquez (Ducati) prolongó su buen regreso con la segunda plaza en la esprint y la cuarta posición en carrera. También Fermín Aldeguer (Ducati), con dos sextos puestos, llegará reforzado después de regresar de su lesión.

Uno de los nombres que no estará finalmente en Misano será Ai Ogura (Trackhouse), que continúa fuera de combate después de la lesión en la mano. Raúl Fernández (Aprilia), séptimo de la general a 70 puntos de Martín, buscará recuperar sensaciones después de un Gran Premio de Aragón condicionado por un problema mecánico, mientras que Francesco Bagnaia (Ducati) afrontará una nueva oportunidad de recuperar terreno tras encadenar tres abandonos en domingo en las últimas cuatro carreras.

También habrá atención a la recuperación de Johann Zarco (Honda), que regresó en Aragón después de perderse seis Grandes Premios y logró entrar en la Q2, ser noveno en la esprint y sumar un punto el domingo. Su compañero Diogo Moreira (Honda) confirmó igualmente su progresión con un séptimo puesto el sábado y un noveno el domingo, mientras que Yamaha intentará prolongar su acercamiento al 'Top 10' con Jack Miller y Fabio Quartararo buscará volver a puntuar en domingo por primera vez desde Alemania. En KTM, Enea Bastianini llega a un circuito donde ganó en 2024 y consiguió su primer podio de MotoGP en 2021, y Pol Espargaró volverá a sustituir al lesionado Maverick Viñales.

GONZÁLEZ QUIERE FRENAR LA REACCIÓN DE GUEVARA

En Moto2, el español Manu González llega a Misano todavía al frente del campeonato después de terminar sexto en Aragón, aunque vio reducida su ventaja sobre Izan Guevara, que fue segundo en MotorLand. El madrileño conserva 32,5 puntos sobre su compatriota y 58,5 sobre el australiano Senna Agius, mientras Iván Ortolá, cuarto de la general, buscará mantener su progresión después de protagonizar en Aragón una gran remontada desde la decimocuarta hasta la quinta posición. Alonso López, ganador en MotorLand, llegará además con la confianza recuperada tras reencontrarse con la victoria.

QUILES BUSCA OTRO PASO HACIA EL TÍTULO

En Moto3, Máximo Quiles afronta la decimocuarta cita del campeonato como líder destacado después de regresar a lo grande en Aragón, donde conquistó su séptima victoria de la temporada tras perderse Silverstone por una lesión en la clavícula derecha. El murciano aventaja ya en 97 puntos a Álvaro Carpe y en 102 a David Almansa, segundo y tercero de la general respectivamente, por lo que Misano se presenta como una nueva oportunidad para seguir ampliando una renta que comienza a ser decisiva en la lucha por el título.