Márquez: "Estoy contento con la primera línea, nuestro punto débil en Jerez es a una vuelta"

Publicado 04/05/2019 15:22:23 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado "contento" con su tercera posición en la parrilla de salida para el Gran Premio de España, ya que el "punto débil" del equipo cada año en Jerez es "a una vuelta", y ha afirmado que el "objetivo" principal era asegurarse la primera fila.

"Estoy contento, porque aquí en Jerez nuestro punto débil cada año ha sido a una vuelta, siempre clasificado en segunda línea, lejos de la pole. Esta vez estoy a 90 milésimas, tercero, pero en primera línea, que era el objetivo. Parece que las Yamaha van bien, así que veremos mañana cómo va", señaló en declaraciones a DAZN tras la Q2.

El de Cervera analizó además la estrategia del equipo. "Me la he jugado a tres neumáticos, pero las dos motos no eran iguales. He tenido que mantener siempre el delantero, así que ya estaba más desgastado para hacer una vuelta rápida", concluyó.