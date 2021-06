Mir: "Estamos siguiendo los pasos y en una lucha chula"

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki), vigente campeón de la máxima categoría, asegura que sigue siendo "el mismo" y que están siguiendo los pasos previstos hacia poder luchar por las victorias y el campeonato, en una "lucha chula" con otros pilotos y motos mejoradas respecto al año pasado.

"Dijimos que si podíamos estar cerca de las primeras posiciones para la segunda parte y poder luchar por el campeonato, sería fantástico. Y estamos siguiendo los pasos. Es una lucha chula, vamos a intentar mejorar, ganar velocidad y luchar por las victorias para poder luchar por el título", reconoció en rueda de prensa.

El balear asegura que sigue siendo el mismo que ganó el año pasado el título, y no quiere hablar de catastrofismos con solo seis citas disputadas. "Soy el mismo Joan Mir, somos el mismo equipo. Sabíamos que estos primeros circuitos no eran los idóneos para nuestra moto ni estilo de pilotaje", apuntó.

"Tengo muchas ganas de competir aquí en Catalunya, es el circuito que está más cerca de mi casa y me sabe a GP de casa. La Suzuki funcionó bien aquí el año pasado, estuvimos los dos en el podio, y nuestra moto tiene potencial en este circuito, en el que disfruto mucho y tengo una confianza extra del podio en Mugello. Considero que sí voy a tratar de volver a repetir el podio, dar el máximo y a ver dónde acabamos", auguró de cara a este Gran Premio de Catalunya.

Además, está "feliz" en Suzuki, y con contrato hasta 2022. "Me siento contento con mi situación, ya he firmado el contrato de 2022 y tenemos margen para esperar y ver. Me siento confiado en Suzuki, feliz, y no sé qué deparará el futuro pero estoy feliz en Suzuki", argumentó.

"Estoy muy contento con que haya aficionados, no será lo mismo que lleno pero son noticias fantásticas, un paso más cerca de lo que queremos para el futuro. Por fin contaremos con aficionados. El año pasado pude ganar, pero sin afición fue algo muy triste, lo eché mucho de menos y es algo que quiero vivir", señaló sobre el regreso del público, con un 20 por ciento del aforo total, al Circuit.