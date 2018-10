Mir: "Ha sido un día positivo después de sufrir en la primera parte"

Publicado 09/09/2018 15:43:29 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha calificado de "positivo" el domingo en el Gran Premio de San Marino, donde ha terminado en quinta posición, y ha explicado que ahora deberán "analizar" las mejoras a realizar para el próximo Gran Premio de Aragón.

"Ha sido un día positivo para mí, especialmente porque, tras sufrir en la primera parte, he sido rápido en las últimas vueltas. Necesitamos analizar todo bien y ver en qué podemos mejorar para la próxima carrera en Aragón", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mientras, su compañero de equipo, Àlex Márquez, fue decimoctavo tras tener que recuperarse de una caída en las primeras vueltas. "He perdido mi oportunidad cuando me ha tocado otro piloto en la primera vuelta, algo que puede ocurrir cuando ruedas en grupo", manifestó.

"He vuelto a subirme a la moto y he tenido un buen ritmo el resto de la carrera, pero todavía necesitamos mejorar el agarre trasero. Lo importante ha sido acabar después de la caída y me siento positivo de cara a la próxima carrera", concluyó.