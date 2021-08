Nakagami, Bezzecchi y Binder sacan nota tras el parón veraniego

Archivo - Nakagami Takaaki (jpn), LCR Honda Idemitsu, Honda RC213V, portrait during the 2021 Moto GP Motul TT Assen Grand Prix Netherlands, Dutch Grand Prix from June 25 to 27, 2021 on the Assen circuit, in the Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press