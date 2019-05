Navarro: "Me he visto penalizado por los errores en la curva 8"

Publicado 19/05/2019 14:11:05 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Jorge Navarro (Speed Up) se ha mostrado "muy feliz" con su segunda posición en el Gran Premio de Francia, después de un adelantamiento en las últimas vueltas a su compatriota Augusto Fernández (Kalex), y ha lamentado que los "errores" cometidos en la curva 8 de Le Mans le hayan impedido luchar por la victoria con Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

"Me lo he pasado 'pipa', he luchado a tope. Con Augusto tengo buena relación, en carrera buscamos el máximo pero siempre nos respetamos y no íbamos a hacer un adelantamiento loco. Me he visto penalizado por los errores que he cometido, todos en la misma curva 8, siempre me iba largo ahí; dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y yo he tropezado cuatro o cinco", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Por otra parte, el valenciano, 'poleman' del sábado, analizó su salida, en la que perdió la posición de privilegio. "No he salido muy mal, hay que ser optimistas. Cuando he empalmado las marchas estaba segundo detrás de Luthi. Al principio no me encontraba muy bien con el neumático trasero, y he esperado a que pasaran las vueltas. En la última vuelta, con vuelta rápida, cuando he pasado a Augusto he tirado", indicó.

Ahora, el de la Pobla de Vallbona está a 11 puntos del liderato. "La realidad es que estamos ahí, pero no hay que pensar ahora mismo en el Mundial. Como me dice mi preparador físico, hay que pensar curva a curva y carrera a carrera. Si seguimos así, seguro que a final de año estaremos entre los mejores", concluyó.