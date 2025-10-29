Noah Dettwiler sale del estado crítico

Archivo - El piloto suizo de Moto3 Noah Dettwiler, del CIP Green Power, en el Gran Premio de Las Américas 2024. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto suizo Noah Dettwiler, del equipo CIP Green Power, sigue "estable" y, aunque su estado "ya no es crítico", seguirá vigilado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Kuala Lumpur, después del grave accidente sufrido el domingo durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia.

"Según los médicos, el estado de Noah es ahora estable y ya no es crítico. Seguirá siendo vigilado de cerca en la unidad de cuidados intensivos", informó el equipo en un comunicado en sus perfiles de redes sociales.

Este lunes, el suizo seguía en estado "estable pero crítico" tras haber sido sometido a varias cirugías en las últimas horas, según informó su equipo. Dettwiler, de 20 años, sufrió un fuerte impacto en el circuito de Sepang al ser golpeado por el español y vigente campeón de Moto3, José Antonio Rueda, cuando ambos se encontraban en la vuelta previa a la salida.