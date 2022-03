Pedro Acosta: "No quiero ser solo campeón de Moto3"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón del mundo de Moto3 Pedro Acosta, que debutará este año con KTM en Moto2, aseguró que quiere pelear por más títulos mundiales y no quedarse únicamente con el logrado en la categoría pequeña en 2021, que le convirtió en el campeón más joven hasta el momento.

"No quiero ser solo campeón del mundo de Moto3, quiero aspirar a más. Este año va a ser igual de complicado que el anterior, ya sea luchando por el Mundial o no luchando", valoró en una entrevista en DAZN recogida por Europa Press.

Acosta reconoció que, con circuitos nuevos y en una categoría superior, tendrá que afrontar "situaciones nuevas" que por algunas razones no podrá "controlar". "Es como lo que me pasó el año pasado. Entonces, creo que esto es seguir adaptándonos, que es lo importante", detalló.

De cara a lograr esa meta personal de volver a ser campeón del mundo, cree que la clave es "ser fuerte de mente". "Yo vine aquí y no vine con ninguna meta de 'tú vas a ser campeón del mundo, tú eres 'rookie' y vas a estar ahí'. Al final, hice lo que me salió en cada momento", reconoció.

"Igual que fallé en algunas carreras, me salió bien en otras. Creo que eso me ha ayudado bastante a no ponerme etiquetas ni a tener ningún tipo de presión", añadió el campeón más joven de la historia de Moto3, la categoría pequeña del mundial de motociclismo.

Y absorbe bien los elogios de, entre otros, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, quien destacó de Acosta su "descaro" y el ser un "poquito "sinvergüenza". "Te compro lo del descaro, eso te lo compro. Al final, no hay que dejarse 'achantar' por nada. Aquí no hay que cambiar nada, tienes que seguir siendo tú. No vengo a demostrar nada a nadie", reaccionó Acosta ante las palabras del de Cervera.