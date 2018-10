Pedrosa: "Deseo que en Japón sigamos con la progresión de las últimas carreras"

Publicado 16/10/2018 12:29:12 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) acude optimista al Gran Premio de Japón de este fin de semana, que se disputa en un circuito de Motegi donde ha conseguido "muy buenos resultado" y donde desea seguir "con la progresión de las últimas carreras".

"En el pasado he conseguido muy buenos resultados en Motegi, porque disfruto mucho pilotando en este circuito, aunque también he tenido que superar algún que otro desafío. Los fans japoneses siempre me hacen sentir acogido y apoyado, tengo ganas de encontrarme con ellos de nuevo", apuntó Pedrosa en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

Sin embargo, el catalán pide "esperar y ver qué sucede", aunque sabe de la mejoría actual. "Pero por supuesto que deseo que este año nos vaya bien y logremos seguir con la progresión que hemos tenido en las últimas carreras, en cuanto al ritmo y la puesta a punto de la moto", sentenció.