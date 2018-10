Pedrosa: "La sesión clasificatoria ha sido difícil"

Publicado 04/08/2018 18:48:40 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) reconoció que resultó "difícil" la pelea por las mejores posiciones de la parrilla este sábado de cara al Gran Premio de la República Checa, a pesar de las buenas sensaciones que fue acopiando en los libres.

"Hoy hemos tenido dos entrenamientos libres muy positivos que nos han servido para trabajar en la configuración de carrera, pero la sesión clasificatoria ha sido difícil", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Pedrosa, que fue el mejor del viernes en los libres, tendrá que salir desde la décima posición en Brno, por lo que aspira a una buena salida y un buen ritmo de primeras para buscar la zona delantera de la carrera.

"He intentado dar un paso adelante con el neumático blando pero desafortunadamente no he podido hacer más de lo que he hecho. No es la mejor situación para mañana, pero espero hacer una buena salida y ser rápido en las primeras vueltas, ya que será muy importante para poder adelantar posiciones", comentó.